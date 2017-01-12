Прощание с умершим в Афинах консулом Маланиным пройдет 13 января в Москве

АФИНЫ, 12 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Церемония прощания с заведующим консульским отделом посольства России в Греции Андреем Маланиным, скончавшимся в Афинах, пройдет 13 января в Москве в Центральной клинической больнице, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

"Прощание с заведующим консульским отделом посольства России в Греции Андреем Маланиным состоится в Большом зале Центральной клинической больницы в Москве, по адресу улица Маршала Тимошенко, дом.25, 13 января в 11 часов. Там пройдет гражданская и церковная панихида. Похороны пройдут в тот же день на Леоновском кладбище в Москве", — сообщили в посольстве.

Тело Маланина доставили в Москву накануне, после того, как власти Греции выдали предварительное заключение о причинах смерти.

"В результате вскрытия подтверждено, что причина смерти не носит криминального характера", — процитировали в посольстве документ.

Консул был найден мертвым в своей квартире в центре Афин в понедельник. 55-летний дипломат не пришел утром на работу и не отвечал на звонки. Приехавшие к нему домой коллеги вместе с полицией вскрыли дверь. Дверь была закрыта на ключ изнутри. Точные причины смерти будут известны после проведения всех анализов.