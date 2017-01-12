Водителю, не пропустившему скорую на Камчатке, грозит штраф в 500 рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Водителю автомобиля, не пропустившего скорую помощь на Камчатке, которая ехала к умирающему пациенту, по линии ГИБДД грозит штраф в 500 рублей, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД.

Основанием для штрафа является статья "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами".

По словам собеседника агентства, помимо полиции, свою проверку проводит региональное управление СК России, которое примет процессуальное решение.

"В среднем за год в полицию поступает около 35-40 вызовов от медиков, в основном это врачи скорой помощи. Приходят на вызовы и сталкиваются с неадекватным поведением пациентов или их знакомых. Но при этом медики по поводу нарушения своих прав в полицию не обращаются и заявления не пишут", — добавил он.

Во вторник вечером в Петропавловске-Камчатском бригада скорой помощи ехала на вызов к умирающему 21-летнему пациенту с включенными спецсигналами. Однако врачи не успели спасти молодого человека из-за того, что на подъезде к дому легковой автомобиль перекрыл дорогу. При этом водитель машины отказывался отъехать, а пассажир вышел и стал вести себя агрессивно. Медики вызвали полицию, но перед их прибытием автомобиль скрылся.

В интернете опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, как автомобиль стоит на узкой дороге, рядом свободный "карман". Водитель скорой по громкой связи кричит водителю-девушке: "Уступи дорогу, быстро! Дорогу уступи, там больной лежит!". При этом из машины выходит пассажир, который кричит и показывает жестами водителю скорой помощи объехать.

Как рассказала в интервью телеканалу "Звезда" заместитель главного врача станции скорой помощи Галина Куликова, идти пешком в этой ситуации медики побоялись. "Идти на вызов пешком побоялись, медработник — женщина, водитель возрастной. Неизвестно, какие намерения, вдруг у него есть оружие… Вел человек себя совершенно неадекватно. К сожалению, случаи нападения на сотрудников скорой помощи и у нас на Камчатке, и по России тоже нередки", — сказала Куликова.

"Если говорить формально, в нормативы оказания медицинской помощи наша бригада уложилась. То есть они были на месте через 13 минут. Но они могли бы быть на месте через три минуты, когда у человека был шанс", — добавила врач.