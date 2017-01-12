Свердловского депутата, подозревавшегося в пьяном вождении, лишили прав

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. В Екатеринбурге оштрафовали и лишили водительских прав депутата свердловского законодательного собрания Армена Карапетяна, сообщила в четверг РИА Новости представитель судебного участка № 2 Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.

Как сообщалось ранее, 10 декабря в Екатеринбурге на улице Челюскинцев полицейские остановили автомобиль Mercedes, в котором находился депутат свердловского заксобрания Армен Карапетян. По информации стражей порядка, депутат отказался предоставить документы на машину и проходить медосвидетельствование на наличие алкогольного опьянения. В отношении него составили протокол, а затем возбудили административное дело.

"Решение судьи — оштрафовать гражданина на 30 тысяч рублей и на один год и семь месяцев лишить водительских прав", — сказала представитель участка.