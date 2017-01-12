Жителя Тулы, тащившего собаку на веревке за машиной, могут оштрафовать

ВОРОНЕЖ, 12 янв — РИА Новости. Хозяин собаки, которую в Тульской области тащили по дороге привязанной к автомобилю, может быть привлечен к административной ответственности, сообщили РИА Новости в управлении МВД по региону.

В начале декабря прошлого года местные СМИ рассказали о машине с "живодерами", привязавшими за шею пса к бамперу своего автомобиля. Транспортное средство заметили на дороге из Суворова в Белев. Как заявили авторы выложенного в соцсети ролика , "бедный пес стер лапы в кровь; когда сил бежать за машиной уже совсем не оставалось, он падал вниз животом на асфальт".

Очевидцы рассказали, что пытались освободить собаку, но водитель и пассажир автомобиля угрожали им, поэтому животное так и осталось привязано к машине.

Прокуратура Тульской области начала проверку, поручив управлению МВД региона найти водителя и пассажиров автомобиля и "решить вопрос об их ответственности в установленном законом порядке".

Представители полиции сообщили об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, решается вопрос о привлечении хозяина собаки к административной ответственности.

В настоящее время по поручению президента России Владимира Путина в Госдуме дорабатывают законопроект о гуманном отношении к животным. Председатель комитета палаты по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева сообщила, что депутаты рассмотрят его во втором чтении уже весной 2017 года.