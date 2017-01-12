В интернете появилось видео инцидента со скорой на Камчатке

Конфликт между скорой и водителем на Камчатке (7)

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В интернете появилось видео инцидента в Петропавловске-Камчатском, где автоледи не пропустила скорую помощь к пациенту. Кадры опубликованы телеканалом "360".

На ролике видно, что напротив машины скорой помощи стоит легковой автомобиль. За рулем находится девушка, на пассажирском месте – мужчина. На заднем фоне слышен спецсигнал и голос водителя скорой: "Уступи дорогу, быстро! Дорогу уступи, там больной лежит. Вот возьми и туда заедь, пока ГАИ не вызвали. Убирай машину, тебе сказали".

Водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказалась уступить дорогу ехавшей на вызов скорой помощи, а ее пассажир угрожал бригаде, в результате чего врачи не успели спасти 21-летнего молодого человека. По словам представителя станции скорой помощи, пассажир автомобиля вышел из салона и стал вести себя агрессивно: угрожал бригаде и запрыгивал на капот скорой.

Когда медики попали к пациенту, тот был уже мертв. Как заявили в скорой, они вызвали сотрудников ГИБДД, но когда патруль приехал, водитель легкового автомобиля успел скрыться.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В частности, по результатам проверки следователи дадут правовую оценку действиям медиков из бригады скорой, сообщает СК.