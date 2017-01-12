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Происшествия

В интернете появилось видео инцидента со скорой на Камчатке

Тема:
Конфликт между скорой и водителем на Камчатке (7)
11:3912.01.2017
(обновлено: 14:22 12.01.2017)
208198834654

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В интернете появилось видео инцидента в Петропавловске-Камчатском, где автоледи не пропустила скорую помощь к пациенту. Кадры опубликованы телеканалом "360".

Какого наказания заслуживают водители, мешающие скорым ехать к пациентам?
Результаты
Какого наказания заслуживают водители, мешающие скорым ехать к пациентам?

  • 58.8%

    Лишения свободы

  • 23.5%

    Крупного штрафа

  • 16.4%

    Исправительных работ

  • 1.3%

    Никакого
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На ролике видно, что напротив машины скорой помощи стоит легковой автомобиль. За рулем находится девушка, на пассажирском месте – мужчина. На заднем фоне слышен спецсигнал и голос водителя скорой: "Уступи дорогу, быстро! Дорогу уступи, там больной лежит. Вот возьми и туда заедь, пока ГАИ не вызвали. Убирай машину, тебе сказали".

Водитель иномарки в Петропавловске-Камчатском отказалась уступить дорогу ехавшей на вызов скорой помощи, а ее пассажир угрожал бригаде, в результате чего врачи не успели спасти 21-летнего молодого человека. По словам представителя станции скорой помощи, пассажир автомобиля вышел из салона и стал вести себя агрессивно: угрожал бригаде и запрыгивал на капот скорой.

Когда медики попали к пациенту, тот был уже мертв. Как заявили в скорой, они вызвали сотрудников ГИБДД, но когда патруль приехал, водитель легкового автомобиля успел скрыться.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. В частности, по результатам проверки следователи дадут правовую оценку действиям медиков из бригады скорой, сообщает СК.

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Происшествия
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102 пользователя оставили 208 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Владимир В
    Сажать надо , что бы другие боялись так себя вести.
    Можно фантазировать про тараны , вооружение водителей но по факту, ни чего ты не протаранишь и с оружием можно препираться полчаса стоять, а вот если будет прецедент не потому, что кто-то умер, а просто не пропускал скорою скажем неск минут, мог пропустить ,знал что ей надо было проехать, и все это доказано - будь добр годика на 3-4 в колонию ибо не адекват
    12:03
    12.01.2017
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  • ss230456
    Проблема не в этой автоледи и её пассажире. Проблема в том, что сотрудникам ГАИ (ГИБДД и т.п.) проще ни чего не видеть, чем связываться с депутатами, членами правительства, крупными чиновниками, "бриллиантовой" молодёжью, их женами, любовницами, родственниками и подобными.
    Результат - бардак на дорогах. Штрафы с камер наказывают только простых смертных, для миллионных окладов они не заметны. Судиться с ними бес толку, толпа адвокатов любого отмажет, а убивать на месте нельзя
    12:25
    12.01.2017
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