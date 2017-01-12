На Камчатке скорая не успела спасти пациента из-за водителя иномарки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв – РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском во вторник бригада скорой помощи не успела вовремя приехать на вызов к умирающему 21-летнему пациенту из-за того, что водитель легкового автомобиля не уступил ей дорогу, сообщили РИА Новости в городской станции скорой помощи.

"Десятого января в 22.24 (13.24 мск) на пульт скорой помощи поступил экстренный вызов: не дышит молодой человек 21 года. На вызов незамедлительно отправили врачебную бригаду. Машина скорой помощи мчалась с включенными спецсигналами. Но на подъезде к дому по улице Циолковского, 30 дорогу перекрыл автомобиль. На просьбы бригады освободить дорогу водитель не реагировала. Затем пассажир автомобиля вышел из салона и стал проявлять агрессию к бригаде: угрожал, запрыгивал на капот", — рассказал представитель станции.

По его словам, врачи вызвали наряд ГИБДД, но перед приездом полиции водитель и пассажир скрылись.

"Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через 3 минуты, потеряли около 10 минут… Врач констатировал смерть до приезда скорой помощи", — сказал собеседник агентства.

Следователи проводят проверку по факту смерти 21-летнего мужчины.

Происшествие вызвало большой общественный резонанс на Камчатке. Жители региона активно обсуждают произошедшее в социальных сетях. Большинство людей подвергают резкой критике действия водителя иномарки, однако есть сообщения и с упреками в адрес медиков, которые не попытались добраться до пациента пешком.