На Камчатке скорая не успела спасти пациента из-за водителя иномарки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв – РИА Новости. В Петропавловске-Камчатском во вторник бригада скорой помощи не успела вовремя приехать на вызов к умирающему 21-летнему пациенту из-за того, что водитель легкового автомобиля не уступил ей дорогу, сообщили РИА Новости в городской станции скорой помощи.
58.8%Лишения свободы
23.5%Крупного штрафа
16.3%Исправительных работ
1.3%Никакого
По его словам, врачи вызвали наряд ГИБДД, но перед приездом полиции водитель и пассажир скрылись.
"Бригада доехала до вызова через 13 минут, а могла бы быть на месте и оказывать помощь через 3 минуты, потеряли около 10 минут… Врач констатировал смерть до приезда скорой помощи", — сказал собеседник агентства.
Происшествие вызвало большой общественный резонанс на Камчатке. Жители региона активно обсуждают произошедшее в социальных сетях. Большинство людей подвергают резкой критике действия водителя иномарки, однако есть сообщения и с упреками в адрес медиков, которые не попытались добраться до пациента пешком.