ЕСПЧ принял жалобу на арест мэра Владивостока

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу защиты мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, на его арест, сообщил в среду РИА Новости адвокат обвиняемого Александр Высоцкий.
Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. ФСБ РФ заявила, что оценивает ущерб от незаконной деятельности мэра более чем в 160 миллионов рублей.
По версии следствия, в 2009–2014 годах Пушкарев "из корыстной и иной личной заинтересованности" организовал приобретение "Дорогами Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" (контролируется его родственниками) большого объема строительных материалов.