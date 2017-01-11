ЕСПЧ принял жалобу на арест мэра Владивостока

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу защиты мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, на его арест, сообщил в среду РИА Новости адвокат обвиняемого Александр Высоцкий.

"ЕСПЧ принял к рассмотрению нашу жалобу на решения Басманного суда Москвы о заключении Пушкарева под стражу и продлении ему данной меры пресечения. В жалобе мы указываем, что в ходе судебных разбирательств были нарушены права Пушкарева", — сказал защитник.

Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. ФСБ РФ заявила, что оценивает ущерб от незаконной деятельности мэра более чем в 160 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2009–2014 годах Пушкарев "из корыстной и иной личной заинтересованности" организовал приобретение "Дорогами Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" (контролируется его родственниками) большого объема строительных материалов.