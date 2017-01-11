В Уфе подросток набросился с ножом на сотрудниц супермаркета

УФА, 11 янв — РИА Новости, Рамиля Салихова. Уфимский подросток ранил ножом двух сотрудниц супермаркета и не смог объяснить, зачем; у следователя есть сомнения в психическом здоровье молодого человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Светлана Абрамова.

По ее словам, вечером 10 января 16-летний подросток вошел в супермаркет "Монетка" в Орджоникидзевском районе Уфы и нанес несколько ударов ножом 23-летней менеджеру магазина и 59-летней женщине-кассиру. "Обе женщины получили тяжкий вред здоровью, они госпитализированы… Угрозы для жизни женщин нет", — рассказала собеседница.

По ее словам, подросток ранее не был знаком с женщинами, на которых напал, на учете у нарколога или психиатра не состоит.

"Следователям он не может объяснить свои действия. Так как возникли сомнения в психическом статусе подростка, будет назначена комплексная психиатрическая экспертиза", — рассказала Абрамова агентству. Следователи намерены через суд содержать под стражей подозреваемого.

Он задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений.