Число госпитализированных при ЧП в многоэтажке в Саратове выросло до девяти

САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число госпитализированных в результате взрыва в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова увеличилось до девяти человек, в числе которых три ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11. По данным администрации города, эвакуированы 16 жильцов, в том числе четыре ребенка. Ранее в областном минздраве сообщали, что госпитализированы семь человек, в том числе два ребенка.

"Информация сейчас есть о девяти потерпевших, которые в больнице. У всех состояние средней тяжести, у всех отравление продуктами горения, кроме одного человека — он в тяжелом состоянии в центре комбустологии, у него 90% ожогов тела, там же его сын с ожогами", — сказал собеседник агентства.