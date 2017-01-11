Число госпитализированных при ЧП в многоэтажке в Саратове выросло до девяти

САРАТОВ, 11 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число госпитализированных в результате взрыва в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова увеличилось до девяти человек, в числе которых три ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
"Информация сейчас есть о девяти потерпевших, которые в больнице. У всех состояние средней тяжести, у всех отравление продуктами горения, кроме одного человека — он в тяжелом состоянии в центре комбустологии, у него 90% ожогов тела, там же его сын с ожогами", — сказал собеседник агентства.