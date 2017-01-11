В Петербурге арестовали мужчину, толкнувшего знакомого под поезд в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Смольнинский районный суд арестовал сроком на два месяца мужчину, толкнувшего своего знакомого под поезд в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщила РИА Новости пресс-секретарь городского суда Дарья Лебедева.

Ранее сообщалось, что утром во вторник мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро "Площадь Александра Невского". По словам очевидцев, из-за инцидента произошел сбой движения поездов на оранжевой ветке петербургского метро. Позднее выяснилось, что мужчину, погибшего при падении на рельсы, толкнул с платформы его знакомый после конфликта. Возбуждено уголовное дело, 22-летний подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение.

"Смольнинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маматалиева У.Т., обвиняемого в столкновении мужчины под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сроком на два месяца. Обвинение по части 1 статьи 105", — сказала Лебедева.