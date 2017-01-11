Росатом оспорил взыскание в пользу "Звездочки" 32 миллионов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал кассационную жалобу госкорпорации "Росатом" на взыскание в пользу центра судоремонта "Звездочка" (Северодвинск, Архангельская область) около 32 миллионов рублей на содержание блоков пяти утилизируемых атомных подводных лодок (АПЛ), следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Кассационная жалоба ГК по атомной энергии "Росатом", — указывается в карточке дела. Дата слушаний в арбитражном суде Московского округа пока не назначена.

"Росатом" оспаривает постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который в ноябре 2016 года отменил решение арбитража Москвы, ранее отказавшего центру судоремонта "Звездочка" во взыскании с госкорпорации 193 миллионов рублей расходов предприятия на содержание блоков пяти утилизируемых АПЛ, и удовлетворил иск частично на сумму около 32 миллионов рублей.

"Ответчиком по существу факт хранения объектов на территории истца не оспорен, претензий по качеству и объему фактически выполненных ответчиком работ по хранению и надлежащему содержанию не заявлено… Апелляционный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства, заключение экспертизы… приходит к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в части взыскания суммы расходов в размере 31,78 миллионов рублей, в остальной части иска следует отказать", — отмечается в решении суда второй инстанции.

Суд первой инстанции в августе отказал предприятию в иске к "Росатому", в частности, на основании того, что центр судоремонта не заключал с госкорпорацией контракт на хранение блоков АПЛ. Как отмечается в соответствующем судебном акте, "в условиях отсутствия государственного контракта… фактическое выполнение истцом работ не может влечь возникновения на стороне ответчика неосновательного обогащения".

По данным из открытых источников, судебное разбирательство касается, в частности, расходов на содержание блоков утилизируемых АПЛ проекта 667Б "Мурена", проекта 672 "Ерш", проекта 667А "Навага" и проекта 661 "Анчар". Все они были заложены в 60-70-е годы.