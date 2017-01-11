В уфимской больнице после скандала обеспечат доступную среду для больных

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Руководство поликлиники в Уфе, где женщине с травмой ноги пришлось ползти по лестнице из-за неработающего лифта, после появления сюжета в СМИ разработало меры по обеспечению доступности медицинской помощи населению, заявили РИА Новости в Минздраве Башкирии.

Ранее в интернете появилось видео, на котором женщина с поврежденной ногой на четвереньках поднимается по лестнице на второй этаж больницы. Автор видео поясняет, что женщина пытается попасть к врачу таким способом, потому что в больнице проблемы с лифтом и нет специальной лестницы.

Как отметили в региональном Минздраве, на место выехала комиссия во главе с министром здравоохранения республики Анваром Бакировым, которая подтвердила, что в поликлинике не исполнялись мероприятия по обеспечению доступной среды, в частности не работал лифт.

"Министерством здравоохранения Республики Башкортостан в ходе мониторинга средств массовой информации, был выявлен факт нарушения прав пациента в поликлинике №1… Руководством Минздрава Республики Башкортостан и лечебного учреждения в оперативном порядке были разработаны меры по обеспечению доступности медицинской помощи населению", — говорится в сообщении.