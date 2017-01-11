Жителя Крыма 11 дней держали пристегнутым к батарее по заказу его жены

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Четыре человека похитили жителя Севастополя, приковали к батарее и избивали в течение 11 дней по заказу его жены, сообщает в среду пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, что в декабре 2016 года на улице Адмирала Макарова в Севастополе четверо мужчин насильно поместили 36-летнего местного жителя в автомобиль и привезли его в квартиру на проспекте Октябрьской Революции. Пристегнув его наручниками к батарее, они 11 дней избивали мужчину, чтобы получить от него миллион рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о похищении человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и применением насилия. Правоохранители установили личности подозреваемых и местонахождение похищенного, в настоящий момент подозреваемые арестованы, отмечается в сообщении.

"Похищение мужчины организовала его супруга, ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщил потерпевший следователям, это не первая попытка его похищения, однако ранее с соответствующим заявлением в правоохранительные органы он не обращался", — говорится в сообщении.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>