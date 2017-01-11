По делу об отравлении "Боярышником" задержан начальник отдела полиции

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Начальник отдела полиции УМВД по Иркутску Денис Черемисин задержан в рамках дела об отравлении "Боярышником", мужчину подозревают в халатности, заявила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, Черемисин, возглавляющий подразделение участковых уполномоченных отдела полиции №4 УМВД по Иркутску, не организовал должным образом работу своих подчиненных. В результате в одном из торговых павильонов на подведомственной отделу территории стала возможной продажа косметического средства для принятия ванн "Боярышник", в котором содержался, в том числе, метанол, что повлекло гибель людей.

СК возбудил против Черемисина уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц". Полицейский задержан.

Массовое отравление концентратом "Боярышник" произошло в Иркутске 17 декабря. Всего пострадали 123 человека, 77 из них скончались. Трое до сих пор находятся в больнице в состоянии комы.