СК не исключает, что заказчиков убийства Немцова было несколько

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Следствие по делу предполагаемого заказчика убийства политика Бориса Немцова продолжается, СК не исключает, что заказчик у преступления был не один, сообщил зампред СК РФ Игорь Краснов.

Краснов отметил, что дело в отношении лиц, обвиняемых в убийстве Немцова, передано в суд.

"Расследование дела в отношении Мухудинова и неустановленных лиц, которые могли иметь отношение к этому убийству, продолжается. Ведь у преступления мог быть не один, а сразу несколько организаторов и заказчиков", — сказал Краснов в интервью газете "Коммерсант".

Он добавил, что расследуя уголовное дело, следствие идёт по цепочке — от исполнителей к организаторам, а потом и заказчикам.

По словам Краснова, какого-либо процессуального статуса по делу замкомандира батальона "Север" Руслан Геремеев не имеет. Однако, добавил зампред СК, Геремеев скрылся сразу же после убийства Бориса Немцова и его местонахождение до сих пор неизвестно.

Немцов, застреленный в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года, занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию.

На скамье подсудимых находятся предполагаемый убийца Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, который, по версии следствия, снабжал сообщников информацией и должен был укрыть их после преступления, Темирлан Эскерханов, которому вменяется отслеживание маршрутов Немцова, а также братья Анзор и Шадид Губашевы.

Также продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении других неустановленных лиц.

Подробнее об убийстве Бориса Немцова читайте в справке >>