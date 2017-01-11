Хабаровчанина случайно застрелили на охоте, перепутав с кабаном

ХАБАРОВСК, 11 янв – РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Хабаровского края, который подозревается в том, что застрелил на охоте своего товарища, перепутав его с кабаном, сообщает СУСК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемый вместе с другом 29 декабря 2016 года охотились на кабана в Амурском районе. У мужчин была лицензия на отстрел зверя. Охотники разделились: подозреваемый пошел по кабаньей тропе, его друг параллельно ей. Когда первый дошел до лежбища зверя, то он услышал сбоку треск, обернулся и увидел примерно в кустах темный силуэт, который он ошибочно принял за кабана. Отмечается, что мужчина выстрелил, пуля попала другому охотнику в грудь. Потерпевший скончался на месте.

"В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Подозреваемый дал признательные показания, раскаялся", — говорится в сообщении.

По словам подозреваемого, погибший был его другом. Сообщается, что подозреваемый больше 20 лет занимался охотой, но с ним впервые произошло такое ЧП. Оба мужчины никогда к уголовной ответственности не привлекались.

Отмечается, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.