Житель Псковской области до смерти избил знакомого из-за громкого храпа

МУРМАНСК, 10 янв – РИА Новости. Следователи в Псковской области возбудили уголовное дело против 31-летнего мужчины, который до смерти избил знакомого, громко храпевшего и мешавшего спать, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Псковской области Антон Доброхотов.

Следователи установили, что 31-летний мужчина, находясь в одном из домов в городе Острове, нанес потерпевшему, который слишком громко храпел во сне и мешал отдыхать, множество ударов попавшимся под руку предметом. "Спустя двое суток последний скончался в результате черепно-мозговой травмы", — сообщил Доброхотов.

Дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Потенциальному преступнику уже предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.