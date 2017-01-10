Гражданин Киргизии арестован за ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 10 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратовской области во вторник санкционировал арест гражданина Киргизии, обвиняемого в совершении ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погиб четырехлетний ребенок, а также пострадали еще один ребенок и взрослый, сообщил региональный главк МВД.

ДТП произошло вечером 7 января на автодороге Нижний Новгород — Саратов в Петровском районе Саратовской области. Столкнулись три легковых автомобиля Hyundai, "ВАЗ-21093" и Daewoo, при этом попутный большегруз Freightliner, чтобы избежать столкновения с участниками ДТП, съехал в кювет.

По данным областной ГИБДД, в результате ДТП четырехлетний пассажир ВАЗа с травмами был доставлен в больницу, где на следующий день скончался. Также помощь медиков потребовалась еще одному несовершеннолетнему пассажиру ВАЗа и водителю этой машины. По предварительной версии ГИБДД, 30-летний водитель автомобиля Hyundai нарушил скоростной режим и дистанцию и допустил столкновение с попутным "ВАЗ-21093" и встречным Daewoo.

"Девятого января водителю Hyundai, гражданину Киргизии, временно проживающему на территории РФ, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного… статьей УК РФ "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", 10 января он заключен под стражу", — говорится в сообщении.

Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы.