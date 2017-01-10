СК возбудил дело после гибели в Подольске 3 человек из-за отравления газом

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех человек в результате отравления газом в подмосковном Подольске, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что три человека погибли, еще восемь пострадали, в том числе четыре ребёнка, по предварительным данным, в результате отравления бытовым газом в Подольске.

"Расследуется уголовное дело по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — говорится в сообщении.

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в жилом доме Подольском районе https://t.co/MlIBqTXKlV — Следственный комитет (@sledcom_rf) 10 января 2017 г.

​Отмечается, что следователи осматривают место происшествия, допрашивают жильцов дома, изымают документацию в обслуживающих компаниях и допрашивают их сотрудников, проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщила прокуратура Московской области, ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела. Кроме того, прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, контролирующих органов, управляющей компании и организации, обслуживающей вентиляционные каналы в жилом доме.