СК возбудил дело после гибели в Подольске 3 человек из-за отравления газом

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели трех человек в результате отравления газом в подмосковном Подольске, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.
Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что три человека погибли, еще восемь пострадали, в том числе четыре ребёнка, по предварительным данным, в результате отравления бытовым газом в Подольске.
"Расследуется уголовное дело по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", — говорится в сообщении.
В Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трех человек в жилом доме Подольском районе https://t.co/MlIBqTXKlV— Следственный комитет (@sledcom_rf) 10 января 2017 г.
Отмечается, что следователи осматривают место происшествия, допрашивают жильцов дома, изымают документацию в обслуживающих компаниях и допрашивают их сотрудников, проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.
Как сообщила прокуратура Московской области, ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела. Кроме того, прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, контролирующих органов, управляющей компании и организации, обслуживающей вентиляционные каналы в жилом доме.