Страшнее Чикатило. Ангарский маньяк признался в убийстве еще 59 женщин

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Сергей Лютых. Жертвами бывшего ангарского милиционера и серийного убийцы Михаила Попкова, известного по прозвищам "ангарский маньяк" и "чистильщик", мог стать 81 человек. Об этом стало известно от следователя на заседании в Иркутском областном суде, где решался вопрос о продлении срока содержания Попкова в СИЗО. Если эта информация подтвердится, экс-милиционер из Ангарска, охотившийся на людей с 1994-го по 2000-й год, станет самым кровавым маньяком в истории России и СССР.

Кровавый счет



Двадцать два убийства и два эпизода причинения тяжких телесных повреждений уже доказаны и вписаны в обвинительный приговор от 14 января 2015 года, согласно которому Попкову назначено пожизненное лишение свободы. Тогда же источник РИА Новости в правоохранительных органах региона сообщил, что подсудимый заявил об убийстве еще более десятка человек.

К словам экс-милиционера в следствии отнеслись скептически, ведь обличенным маньякам свойственно приписывать себе лишнее ради дурной славы. А для приговоренных к пожизненному сроку участие в следственных действиях и судебных процессах становится единственным доступным развлечением.

Однако информация, получаемая от Попкова, в ходе проверки стала подтверждаться. Результатом работы следователей, оперативников и экспертов-криминалистов спустя два года стали материалы о 47 эпизодах убийства, обвинения по которым предъявлены экс-милиционеру.

Старший помощник начальника управления СКР по Иркутской области Карина Головачева рассказала РИА Новости, что проверка данных о гибели еще 12 человек продолжается, так как всего он рассказал о 59 жертвах (помимо 22-х указанных в приговоре суда).

Таким образом, речь идет о жизнях 81 человека, трагически прерванных серийным убийцей в погонах. Даже без учета 12 неустановленных пока что следствием эпизодов "ангарского маньяка" можно назвать самым кровавым маньяком в истории России и СССР. Для сравнения, за Андреем Чикатило 53 доказанных убийства, а за "битцевским маньяком" Александром Пичушкиным — 49.

Милиционер и могильщик



Попков, как свойственно классическому серийному убийце, вел двойную жизнь. Мать, жена и дочь долго не верили следователям, приносили передачи и записки со словами поддержки в следственный изолятор. Но после того, как информация о задержании ангарского маньяка попала в СМИ, родственникам пришлось срочно сменить место жительства и затаиться, опасаясь мести от жителей города.

"Ангарский маньяк" прослужил в милиции чуть более десяти лет. Именно этот период жизни он посвятил "охоте" на людей. Работал в дежурной части ОВД, откуда по ночам отлучался под разными предлогами. Садился за руль своей машины (иногда прямо в форме) и колесил по городу. Коллеги, вероятно, думали, что Михаил, таким образом, подрабатывает извозом. Ведь это были 90-е годы, когда зарплаты многим не хватало даже на еду.

По словам источника в правоохранительных органах, милиционером Попков был весьма посредственным и никакими достижениями по службе не прославился. Работал сутки через трое, механически выполняя необходимый круг обязанностей дежурного. Гораздо активнее убийца проявлял себя в свободное время и среди знакомых слыл отличным походником, лыжником и поваром.

Никого не удивляло, что в багажнике Попкова постоянно лежали десятки разных инструментов, включая пилы и стамески, которые он использовал в качестве орудия убийства. Ведь он еще был и мастером на все руки.

Кроме того маньяк постоянно занимался физкультурой и даже получил звание кандидата в мастера спорта по биатлону.

После увольнения из МВД Попков устроился работать охранником. Известно, что отец маньяка работал на кладбище и сын помогал ему копать могилы с восьмилетнего возраста.

Чистильщик

Все жертвы маньяка — женщины. Они сами садились в его автомобиль. Затем Попков знакомился с пассажирками и предлагал вместе отдохнуть. После совместного распития алкоголя склонял своих жертв к сексу или насиловал их, а затем убивал. Таким образом, Попков, по его собственному мнению, занимался очищением города от распутниц и по этой причине он называет себя "чистильщиком".

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Попков экспериментировал, используя в качестве оружия самые разные инструменты, и постепенно наращивал жестокость, с которой отнимал человеческие жизни. Первую жертву в 1994 году он убил ударом бутылкой по голове. А летом 2000-го Попков он расправляется сразу с двумя женщинами, отвезя их в глухой лес. Одна из погибших получила 18 ударов отверткой в голову, а другая 70 различных ран.

Долгое следствие

Поиски "ангарского маньяка" продолжались почти два десятка лет. Попкова задержали только в июне 2012 года. К убийце сыщиков привело два следа: от шин его "Нивы" и образцы ДНК. Были проверены все владельцы машин такой марки в Иркутской области, имеющие одинаковую с маньяком группу крови и резус фактор, — более 30 тысяч человек. Причем образцы ДНК оперативники брали скрытно от них.

В рамках расследования провели 3,5 тысячи генетических экспертиз. Многолетний розыск маньяка вывел сыщиков на Алексея Кутенкова, напавшего на 12 детей, а также на человека, убившего женщину в 2010-м и лидера преступной группировки, занимавшейся грабежами и угонами, по кличке Бизон.

Попкова задержали в купе поезда по пути во Владивосток. В операции принимали участие бойцы спецназа. Однако сопротивления маньяк не оказал, а вскоре даже начал сотрудничать со следствием.