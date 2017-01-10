В Белгородской области девушка выжила, получив от мужа 30 ударов ножом

ВОРОНЕЖ, 10 янв — РИА Новости. Врачи в Белгородской области спасти женщину, которую после очередной ссоры с мужем доставили в больницу с более чем 30 ножевыми ранениями, говорится в сообщении управления МВД по региону.

Инцидент, по данным полиции, произошел в селе Макешкино Новооскольского района.

"По предварительным данным, супруги находились в ссоре. Мужчина подкараулил свою жену 1993 года рождения на одной из улиц села в то время, когда она направлялась на работу. Между ними произошел очередной конфликт, в результате которого злоумышленник нанес женщине более 30 ножевых ранений", — говорится в сообщении.

На помощь к девушке, по данным полиции, поспешили прохожие, один из которых имел медицинское образование. После оказания первой помощи он вызвал "скорую".

"Работники лечебного учреждения отметили, что спасли потерпевшую благодаря оперативно и грамотно оказанной первой помощи", — информирует полиция. Как пояснил РИА Новости представитель управления МВД по области, в "настоящий момент потерпевшая жива".

Что касается 25-летнего ранее не судимого мужа женщины, то он сам позвонил в полицию и рассказал, что "нанес несколько ножевых ранений своей жене". В отношении него возбуждено дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенного с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данным полиции, подозреваемый заключен под стражу.