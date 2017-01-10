Чубайс, Шохин и Костин дали Улюкаеву положительные характеристики

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Положительные характеристики бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву дали глава "Роснано" Анатолий Чубайс, руководитель Союза промышленников и предпринимателей РФ Александр Шохин, а также глава банка ВТБ Андрей Костин, говорится в материалах дела.

"В деле есть положительная характеристика от Чубайса, от главы Союза предпринимателей и промышленников (Александра Шохина), от председателя правления банка ВТБ (Андрея Костина)", — огласила материалы дела судья Басманного суда Москвы.

В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти", законность самой сделки при этом не оспаривается.

Суд отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. Позднее президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Улюкаев стал первым в современной истории федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.