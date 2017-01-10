Свидетели по делу Улюкаева могут стать подозреваемыми

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Некоторые свидетели по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов, могут быть переквалифицированы в подозреваемых, заявил следователь Роман Нестеров.

"Подписка о невыезде (за нее выступает защита) позволит Улюкаеву бесконтрольно общаться с фигурантами уголовного дела, а также с лицами, которые могут ими стать, я имею в виду свидетелей", — сказал следователь во вторник на заседании Басманного суда Москвы.

Суд рассматривает во вторник ходатайство о продлении домашнего ареста Улюкаева на срок до 15 апреля.