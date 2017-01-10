Следствие предъявило записи разговоров фигурантов "дела Улюкаева"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Следствие по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева располагает записями разговоров фигурантов, и для их проверки назначена фонографическая экспертиза, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Прошу приобщить к материалам дела постановление о назначении судебной фоногафической экспертизы", — сказал в суде следователь Роман Несторов, не уточняя других деталей.

В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти", законность самой сделки при этом не оспаривается.

Суд отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. Позднее президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Улюкаеву стал первым в современной истории федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.