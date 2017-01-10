Следствие по делу Улюкаева продлили до 15 мая

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Срок расследования дела бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов, продлен до 15 мая, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Об этом стало известно во вторник на заседании Басманного суда Москвы, который рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшего министра.

"В настоящее время срок расследования дела продлен до шести месяцев, то есть до 15 мая", — сказал в суде следователь Роман Нестеров.

В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести госпакет акций "Башнефти", законность самой сделки при этом не оспаривается.

Суд отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. Позднее президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.

Улюкаеву стал первым в современной истории федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.