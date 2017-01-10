Росгвардия во время новогодних праздников задержала более 20 тысяч человек

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Более 20 тысяч человек по всей России были задержаны сотрудниками Росгвардии за нарушения порядка в период новогодних праздников, 98 человек подозреваются в совершении преступлений, рассказали журналистам во временном информационном центре ведомства во вторник.

"В период новогодних праздников сотрудники Росгвардии выполнили более 600 задач боевой службы. Только в Москве под их контролем прошло 400 праздничных мероприятий. По подозрению в совершении преступлений задержано 98 человек, а за административные нарушения – более 20 тысяч человек", — отметили в центре.

Всего службу в период праздников несло свыше 70 тысяч сотрудников ведомства. В информационном центре также обратили внимание на то, что первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов отметил профессионализм военнослужащих.