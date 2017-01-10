Boeing более 15 часов не может вылететь из Самары в Москву из-за техпроблем

САМАРА, 10 янв — РИА Новости, Екатерина Калашникова. Вылет пассажирского самолета Boeing из Самары в Москву задерживается более чем на 15 часов из-за технических проблем, сообщил РИА Новости представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры Михаил Шаляпин.

"С 20.10 мск 9 января в аэропорту Курумоч был задержан вылет авиалайнера Boeing авиакомпании "АлРоса", следующий по маршруту "Самара – Москва", — рассказал собеседник агентства.

По информации надзорного ведомства, на борту самолета находилось 125 пассажиров, которые работают вахтовым методом. От полета уже отказался 51 пассажир, а 74 размещены в гостинице.

Вылет воздушного судна запланирован на 14:00 мск во вторник, 10 января.

Как отметили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, задержка произошла по технической причине — из-за отказа датчика обогрева лобового стекла. По факту инцидента проводится проверка.