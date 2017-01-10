СК не нашел криминала в попытке мужчины поджечь прокуратуру под Орлом

ВОРОНЕЖ, 10 янв — РИА Новости. Следствие не нашло ни события, ни состава преступления в действиях мужчины, который пытался поджечь прокуратуру в городе Ливны Орловской области, сообщил во вторник РИА Новости руководитель Ливенского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по региону Дмитрий Трубников.

Инцидент произошел 21 ноября 2016 года. По данным надзорного ведомства, мужчина забежал в здание прокуратуры города Ливны, после чего "разлил и поджог горючую смесь". Работники прокуратуры огнетушителем погасили возгорание, обошлось без ущерба. По данным надзорного ведомства, ранее житель города Ливны ни в прокуратуру Орловской области, ни в Ливенскую межрайонную прокуратуру не обращался. По факту случившегося СК начал доследственную проверку.

"По данному факту было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по статьям УК РФ "угроза применения насилия" и "применение насилия" (в отношении представителя власти) было отказано в возбуждении дела за отсутствием события преступления, так как мужчина ничего в адрес работников прокуратуры не высказывал и "никаких действий не предпринимал". По статье "умышленные уничтожение или повреждение имущества" отказано за отсутствием состава преступления, при этом, как отметил Трубников, материал проверки по этой статье отправлен в полицию.