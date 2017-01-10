Жительница Кузбасса сломала позвонок, пытаясь попасть на дискотеку

КЕМЕРОВО, 10 янв — РИА Новости. Жительница Новокузнецка Кемеровской области упала и повредила позвоночник, когда пыталась спуститься с третьего этажа по связанным простыням, чтобы попасть на дискотеку, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел в понедельник вечером.

"Женщина отмечала рождение внучки и в нетрезвом состоянии собиралась пойти на танцы, но дочь, увидев это, закрыла ее в квартире и забрала ключи. Однако 49-летнюю мать это не остановило — она связала из трех простыней самодельную веревочную лестницу и начала спускаться по ней вниз через окно квартиры на третьем этаже, но между вторым и первым этажом сорвалась вниз", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что женщина не сразу заметила травму, отряхнулась от снега и пошла в кафе на дискотеку, однако заведение было закрыто. Тогда она отправилась к другу, и только там ей стало плохо. Знакомый вызвал "скорую помощь", врачи диагностировали женщине перелом одного из позвонков.

"Полицейские провели проверку по данному факту, опросили женщину, но заявление она не писала, от госпитализации отказалась, хотя теперь ей предстоит длительное лечение", — добавил представитель силовых структур.