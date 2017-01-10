Полиция поймала живодера, который жестоко убил собаку под Иркутском

ИРКУТСК, 10 янв – РИА Новости. Полицейские установили личность мужчины, который в начале января жестоко расправился с бездомной собакой под Иркутском, теперь им будут заниматься следователи, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин.

"Задержанный мужчина – житель поселка Большой Луг Шелеховского района, работает охранником на бензозаправке. Ему 45 лет. Ранее был судим за умышленное убийство, отбывал срок в местах лишения свободы", — пояснил Струглин.

Материалы переданы в Следственный комитет, где должны принять решение о возбуждении уголовного дела. Главной доказательной базой правонарушения стало видео убийства, выложенное в соцсетях. На нем видно, как мужчина с размаху бьет животное о землю. Сейчас правоохранители выясняют его мотивы.

В конце декабря стая бездомных собак напала на 17-летнюю девушку в центре Иркутска. Она получила множественные укусы и обратилась в травмпункт. Следователи организовали проверку по факту ЧП, о ее результатах не сообщалось.