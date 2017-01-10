Улюкаев приехал в суд на заседание по домашнему аресту

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев во вторник утром прибыл в Басманный суд Москвы, который рассмотрит ходатайство следствия о продлении ему домашнего ареста по делу о взятке в 2 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Он пришел в суд в сопровождении сотрудника ФСИН, который контролирует его передвижения под домашним арестом.

В ночь 15 ноября 2016 года Следственный комитет сообщил, что Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов.

Улюкаев стал первым в современной истории федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения.

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