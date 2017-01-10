Организации ЖКХ в Хабаровске предъявили иск за слив стоков в реку

ХАБАРОВСК, 10 янв — РИА Новости. ФГБУ "Заповедное Приамурье" предъявило иск на 12 миллионов рублей коммунальной организации, обслуживающей военный городок под Хабаровском, за сброс неочищенных стоков в приток реки у заповедника, сообщил журналистам заместитель руководителя ФГБУ Дмитрий Гранкин.

"Сбросы осуществляются больше года. Очистные сооружения этого городка вышли из строя, и все сливается в приток реки, которая идет в Большехехцирский заповедник. Долго проводились исследования, и в конце 2016 года иск предъявлен юридическому лицу на сумму 12 миллионов рублей… Мы пытаемся предъявлением исков понудить организацию ЖКХ, которая обслуживает городок, восстановить очистку", — сказал Гранкин.

По его словам, в этом вопросе экологи сотрудничают с 39-й военной прокуратурой. В отношении ответственных должностных лиц уже выписывались штрафы, но ситуация не меняется. "На наш взгляд, там достаточно материалов для возбуждения дела в отношении должностных лиц, но решение принимает прокуратура", — сказал он.

Гранкин сообщил также, что в прошлом году инспекторы "Заповедного Приамурья" выявили на охраняемых территориях 467 нарушений, что почти вдвое больше, чем в 2015-м. Возбуждено пять уголовных дел, в предыдущем — два дела. На нарушителей было наложено штрафов на 1,2 миллиона рублей, что в 1,5 раза больше чем в 2015 году.

Он отметил, что рост количества нарушений связан с обучением инспекторов правильно и своевременно собирать материал и направлять его в правоохранительные органы. В прошлом году материальная база сотрудников значительно улучшилась, появились специальные видеорегистраторы, которые записывают действия инспектора в момент составления протокола. Все рейды и места правонарушений фиксируются с помощью регистраторов ГЛОНАСС и GPS, получены также беспилотные летательные аппараты.