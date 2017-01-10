Организации ЖКХ в Хабаровске предъявили иск за слив стоков в реку

ХАБАРОВСК, 10 янв — РИА Новости. ФГБУ "Заповедное Приамурье" предъявило иск на 12 миллионов рублей коммунальной организации, обслуживающей военный городок под Хабаровском, за сброс неочищенных стоков в приток реки у заповедника, сообщил журналистам заместитель руководителя ФГБУ Дмитрий Гранкин.
По его словам, в этом вопросе экологи сотрудничают с 39-й военной прокуратурой. В отношении ответственных должностных лиц уже выписывались штрафы, но ситуация не меняется. "На наш взгляд, там достаточно материалов для возбуждения дела в отношении должностных лиц, но решение принимает прокуратура", — сказал он.
Он отметил, что рост количества нарушений связан с обучением инспекторов правильно и своевременно собирать материал и направлять его в правоохранительные органы. В прошлом году материальная база сотрудников значительно улучшилась, появились специальные видеорегистраторы, которые записывают действия инспектора в момент составления протокола. Все рейды и места правонарушений фиксируются с помощью регистраторов ГЛОНАСС и GPS, получены также беспилотные летательные аппараты.