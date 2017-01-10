В Москве мужчина убил квартирантку из ружья и застрелился

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Житель юго-запада Москвы убил квартирантку из охотничьего ружья и застрелился, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

"По версии следствия, ночью 10 января 2017 года в квартире одного их жилых домов на улице Айвазовского в городе Москве между хозяином квартиры и квартиранткой произошел конфликт, в результате которого 61-летний мужчина произвел выстрел из охотничьего ружья в 37-летнюю женщину… После чего мужчина выстрелил в себя", — уточняют в ведомстве.

От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте. Мужчину доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, позднее он умер.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии, ищут родственников погибшей и допрашивают очевидцев. Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконное приобретение, хранение и ношение оружия".