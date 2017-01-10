После крупного ДТП под Псковом десять человек обратились за медпомощью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Десять человек обратились за медицинской помощью после столкновения автобуса, перевозившего более чем 40 детей из Минска, с грузовиком в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
"За медпомощью обратились десять человек, четверо из них получили незначительные травмы, ушибы, еще шесть получили ситуационный стресс. Никто госпитализирован не был, медицинская помощь была оказана на месте", — сказал представитель УМВД.
По факту ДТП проводится проверка.