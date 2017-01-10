После крупного ДТП под Псковом десять человек обратились за медпомощью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Десять человек обратились за медицинской помощью после столкновения автобуса, перевозившего более чем 40 детей из Минска, с грузовиком в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.

Ранее источник информировал, что на 251-м километре федеральной автодороги Р-23 "Псков" в Струго-Краснинском районе столкнулись грузовик и пассажирский автобус , в котором находились 54 гражданина Белоруссии, в том числе 41 ребенок — участники детско-юношеского хора Всехсвятского прихода Минска. Отмечалось, что никто не госпитализирован, однако пять детей получили царапины.

"За медпомощью обратились десять человек, четверо из них получили незначительные травмы, ушибы, еще шесть получили ситуационный стресс. Никто госпитализирован не был, медицинская помощь была оказана на месте", — сказал представитель УМВД.

По факту ДТП проводится проверка.