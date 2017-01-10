ФСБ задержала украинца, изменившего фамилию, чтобы попасть в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Российские пограничники задержали украинца, изменившего фамилию, чтобы попасть в Крым, сообщает крымское погрануправление ФСБ.

Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска Перекоп, где пограничники остановили гражданина Украины 1973 года рождения. Оказалось, что ранее по инициативе миграционной службы Краснодарского края ему был закрыт въезд в Россию до 2019 года.

В ФСБ отметили, что мужчина решил обойти запрет и обратился в ЗАГС города Новая Каховка Херсонской области с заявлением о смене фамилии, после чего получил новый украинский паспорт.

Сейчас украинец находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Если вина нарушителя будет доказана в суде, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

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