ФСБ задержала украинца, изменившего фамилию, чтобы попасть в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Российские пограничники задержали украинца, изменившего фамилию, чтобы попасть в Крым, сообщает крымское погрануправление ФСБ.
В ФСБ отметили, что мужчина решил обойти запрет и обратился в ЗАГС города Новая Каховка Херсонской области с заявлением о смене фамилии, после чего получил новый украинский паспорт.
Сейчас украинец находится под стражей, возбуждено уголовное дело. Если вина нарушителя будет доказана в суде, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.
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