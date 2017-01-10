Мужчина, обвиняемый в убийстве 17 женщин в Новосибирске, признан вменяемым

НОВОСИБИРСК, 10 янв – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве 17 женщин в Новосибирске в 1998–2006 годах прошел экспертизу, по результатам которой его признали вменяемым, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Михаил Жуков.

Адвокат пояснил, что его подзащитного Евгения Чуплинского в конце 2016 года перевели в Новосибирск из Центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского, где он проходил экспертизу.

"Следователь сообщил нам, что по результатам экспертизы каких-то патологий или отклонений у моего подзащитного не выявлено. То есть в принудительных мерах медицинского характера он не нуждается", — сообщил Жуков, добавив, что в отношении Чуплинского продолжаются следственные действия в рамках ранее подписанного им досудебного соглашения.

Адвокат добавил, что после завершения работы следователей защита выработает свою позицию относительно предъявленных обвинений.

Серия убийств женщин, приписываемых некоторыми СМИ "маньяку-сатанисту", началась в Новосибирске в 1998 году. С этого времени по 2006 год были зверски убиты и расчленены 17 женщин. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин осенью 2007 года рассказал, что убийства "носили демонстративный характер". Было известно, что как минимум некоторые из убитых были проститутками. Расследование дела приостанавливалось, но было возобновлено.

По данным СК, после многолетней кропотливой работы удалось установить причастность 51-летнего местного жителя к совершению убийств девушек на территории Новосибирска с 1998 по 2006 год с последующим расчленением их тел. Ему предъявлено обвинение в совершении 17 эпизодов убийств.

По данным следствия, мужчина пользовался интимными услугами девушек, после чего убивал их, а затем расчленял и разбрасывал останки в разных районах Новосибирска и области.

Расследование длилось около десяти лет, в ходе него были получены образцы для исследования более 5 тысяч мужчин, допрошены более 3 тысяч свидетелей, по полученным образцам было назначено более 300 молекулярно-генетических экспертиз.