В прокуратуру направили материалы наезда катера на кита в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 10 янв –РИА Новости. ФГБУ "Заповедное Приамурье" направило в природоохранную прокуратуру Хабаровского края материалы о наезде катера с туристами на гренландского кита, отдыхавшего на мелководье у побережья, сообщил на пресс-конференции во вторник директор ФГБУ "Заповедное Приамурье" Владимир Андронов.

По его словам, видео о том, как катер с туристами преследует гренландского кита, чтобы его погладить, а потом наезжает на морское животное, выложено в интернете в конце декабря 2016 года. Тур организован одной из компаний, с которой у ФГБУ нет договора о сотрудничестве.

"Мы посмотрели это видео и написали в природоохранную прокуратуру. Это было не на территории нацпарка "Шантарские острова", а в материковой зоне, но мы не можем быть равнодушными к этому факту. Киты — это редкие и уязвимые животные, их надо охранять. Прокуратура нас известила, что начала проверку и направила в запросы в Росприроднадзор, Росрыболовство, МВД", — сказал Андронов.

Как уточнил заместитель директора "Заповедного Приамурья" Дмитрий Гранкин, экологи вычислили место преследования кита.

"Мы вычислили эту точку координат, это в 60 километрах от границ нацпарка "Шантарские острова" в материковой зоне. Это место отдыха китов. Исходя из видеоролика, можно сделать вывод, что кит получил травмы от винта. Кроме того, это глупый поступок. Ведь разъяренный кит мог уничтожить лодку и людей в ней", — сказал Гранкин.

Гренландский или полярный кит обитает в северном полушарии, Охотское море является южной границей его обитания. Охотоморская популяция этих животных находится под угрозой исчезновения. В длину киты достигают 22 метров, вес – до 100 тонн.

Объединенная дирекция заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" включает три заповедника "Болоньский", "Большехехцирский" и "Космомольский", два нацпарка "Анюйский" и "Шантарские острова", четыре федеральных заказника "Хехцирский", "Удыль", "Баджальский" и Ольджиканский" и памятник природы краевого значения