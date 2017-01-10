На Камчатке вулкан Ключевская сопка выбросил столб пепла на пять километров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 янв – РИА Новости. Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбросил столб пепла на высоту пять тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Во вторник днем по местному времени на вулкане Ключевская сопка был зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 5 тысяч метров. Высота вулкана 4850 метров. Пепловое облако распространилось примерно на 30 километров в восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС России по Камчатскому краю, выпадения пепла в жилых районах не зарегистрировано, для авиации установлен повышенный "оранжевый" код опасности.

Вулкан Ключевская сопка — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 45 километрах от вулкана. Предыдущее извержение Ключевского наблюдалось с января по март 2015 года. В прошлом году извержение вулкана началось 3 апреля. В ноябре 2016 года специалисты заявляли о спаде активности вулкана и возможном завершении извержения, однако спустя некоторое время пепловые выбросы возобновились.