В Москве осудили за грабеж чеченца, обвиняемого в убийстве Сулима Ямадаева

МОСКВА, 9 янв ─ РИА Новости. Лефортовский суд Москвы приговорил к шести годам заключения за грабеж Зелимхана Мазаева, который ранее обвинялся в ОАЭ по делу о покушении на убийство бывшего командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, а трем его соучастникам — по пять лет заключения", — сказала собеседница агентства.

Мазаеву и трем его предполагаемым сообщникам вменялись статьи УК РФ 222 (незаконный оборот оружия), 161 (грабеж) и 162 (разбой). По данным СМИ, они напали на прохожих и отобрали у них деньги и документы.

Ранее Мазаев был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Дубаи по делу об убийстве Ямадаева.

По данным местной полиции, Ямадаев был убит 28 марта 2009 года в Дубае на автомобильной парковке жилого комплекса, где он проживал в течение нескольких месяцев. Прокуратура Дубая объявила в международный розыск по линии Интерпола семь граждан России, подозреваемых в причастности к инциденту, в том числе Зелимхана Мазаева.