В воронежском зоопарке усыпили более 140 птиц

ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. Ветеринары подтвердили вспышку птичьего гриппа в воронежском зоопарке, из-за которого погибли 35 пернатых и были усыплены более 140, сообщает в понедельник правительство региона.

Накануне сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту массовой гибели птиц в воронежском зоопарке. По данным надзорного ведомства, причиной случившегося стал, предположительно, "птичий грипп". На сайте зоопарка появилось датированное 5 января сообщение, что учреждение "не работает по техническим причинам".

"В Воронежскую облветлабораторию был доставлен биологический материал (трупы птиц) для лабораторных исследований для уточнения диагноза по массовой гибели птиц. Экспертизами БУВО "Воронежская облветлаборатория"… установлен грипп птиц. Диагноз подтверждён ФГБУ "ВНИИЗЖ" (Федеральный центр охраны здоровья животных)", — говорится в сообщении.

По данным областных властей, с 3 по 7 января в орнитологическом отделе зоопарка погибли 35 птиц.

"По состоянию на 8 января, все оставшееся поголовье птиц (141 птица) подвергнуто эвтаназии. Уничтожено 176 трупов птиц… Сведения о контактных лицах переданы в территориальные поликлиники для проведения медицинского осмотра и медицинского наблюдения", — информирует облправительство.

Сейчас в зоопарке оборудован дезбарьер, персонал обеспечен защитными костюмами, проведена дезинфекция, проводится бактерицидное облучение помещений, прилегающих к залу птиц.

Зоопарк в Воронеже работает с конца 1994 года. До начала года там обитали 44 вида птиц, из них семь видов были включены в Красную книгу России.