В Красноярске трехлетний мальчик умер после обрезания на дому

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Красноярске следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика после того, как ему сделали операцию по обрезанию крайней плоти в домашних условиях, сообщается в понедельник на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, 6 января знакомый хирург матери мальчика провел в домашних условиях операцию по обрезанию крайней плоти, перед этим сделав ребенку обезболивающий укол. После операции состояние ребенка ухудшилось. Мать самостоятельно пыталась оказать ему медицинскую помощь, используя лекарства из домашней аптечки, однако мальчик скончался.

"По результатам доследственной проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в релизе ведомства.

В ходе проверки оперативники нашли и допросили 28-летнего хирурга, расследование уголовного дела продолжается. Для установления обстоятельств гибели мальчика специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.