В Красноярске трехлетний мальчик умер после обрезания на дому

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. В Красноярске следователи возбудили уголовное дело по факту смерти трехлетнего мальчика после того, как ему сделали операцию по обрезанию крайней плоти в домашних условиях, сообщается в понедельник на сайте Следственного комитета.
"По результатам доследственной проверки… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в релизе ведомства.
В ходе проверки оперативники нашли и допросили 28-летнего хирурга, расследование уголовного дела продолжается. Для установления обстоятельств гибели мальчика специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу.