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Происшествия

Коллеги рассказали о покончившем с собой члене тверского отделения "Яблока"

12:4509.01.2017
(обновлено: 12:46 09.01.2017)
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Сотрудники полиции и скорой помощи. Архивное фото
© Фото: АГН "Москва"

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Член бюро тверского регионального отделения "Яблока" Алексей Доманов, предположительно, покончивший жизнь самоубийством, в будущем собирался защищать диссертацию и баллотироваться в депутаты; его коллеги и друзья не могут понять, почему он мог добровольно уйти из жизни, рассказал РИА Новости в понедельник председатель тверского отделения партии Александр Сорокин.

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Член тверского отделения партии "Яблоко" совершил самоубийство

Ранее СУСК по региону сообщило, что 7 января в квартире, расположенной по улице Софьи Перовской города Твери, было обнаружено тело мужчины 1992 года рождения. Проводится доследственная проверка. Вскоре в партии "Яблоко" подтвердили смерть члена тверского бюро партии 24-летнего Алексея Доманова и выразили соболезнования.

Как рассказал РИА Новости Сорокин, коллеги и друзья Доманова не могут поверить, что он это сделал, и не могут найти объяснения такому поступку.

"Вчера человек 10 собирались в штабе, обсуждали долго, часа полтора-два. Почему это случилось? Зачем он это сделал? Мы так и не пришли к какому-то более-менее достоверному выводу. Мы не знаем!.. Хотя были его друзья, его товарищи по партии, была его девушка, с которой он жил… и они тоже не могли дать свое объяснение. Сейчас идет следствие, может быть, найдут какую-то информацию", — сказал собеседник.

Как сообщила РИА Новости представитель СУ СКР по Тверской области, предварительно, криминальных причин произошедшего следователи не усмотрели, и предсмертной записки Доманов не оставил. Сорокин рассказал РИА Новости известные ему подробности произошедшего.

"Насколько мы знаем, ничего криминального. Все это он сделал целенаправленно и спокойно. Прибрался, и в интернете, и в комнате, закрылся. А утром стали его будить, оказалось, что он уже мертв. Он был в квартире с бабушкой, она ничего не заметила, не услышала", — сказал собеседник. Он уточнил, что Доманов жил с девушкой в квартире своей бабушки. Девушка в момент трагедии отсутствовала — уехала проведать своих родителей.

Как рассказал Сорокин, Алексей Доманов закончил Тверской госуниверситет и поступил в аспирантуру по специальности "политология", в этом году должен был защищать диссертацию. "И его политическая деятельность была логическим продолжением его учебы. Или наоборот… Он, что большая редкость, еще будучи студентом, принимал участие в политических акциях. А в нашу партию он вступил примерно пару лет назад, и почти сразу стал членом бюро", — сообщил собеседник.

Он отметил, что Доманов фактически выполнял большую часть штабной работы. "И, конечно, с его безвременным уходом мы многое потеряли… Ушел в таком возрасте, на взлете. И планы его были самые радужные, конкретные", — подчеркнул Сорокин. По его словам, молодой человек собирался участвовать в выборах в тверскую городскую думу.

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