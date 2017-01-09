В Липецкой области при проверках изъяли более 30 литров настойки боярышника

ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор в ходе внеплановых проверок оборота спиртосодержащих жидкостей в Липецкой области изъял из розничной продажи более 30 литров настойки боярышника, сообщает в понедельник региональное управление ведомства.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.

"Снята с реализации 31 партия спиртосодержащей продукции объемом 1450,5 литров, в том числе непищевой 1306,5. Так, снята с реализации спиртосодержащая непищевая продукция… — тоники "Медовый", "Хлебный", лосьоны "Вита-септ", "Огуречный", настойка "Боярышника" общим объемом 30,4 литра", — говорится в сообщении.

Специалистами управления было проверено 315 предприятий розничной торговли и аптек, исследовано 58 проб спиртосодержащей пищевой и непищевой продукции.

"Не соответствовали требованиям 3 пробы — одна проба энергетического напитка по массовой концентрации титруемых кислот и две пробы незамерзающей стеклоомывающей жидкости по массовой концентрации метанола", — отмечает управление ведомства.

В Тульской области накануне, по данным местного управления Роспотребнадзора, было обнаружено свыше 40 литров лосьона "Целебная сила природы" с содержанием спирта не более 75%. Продукция была изготовлена в Москве и реализовывалась в торговой организации города Донской. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, на продукцию наложен арест.