В Липецкой области при проверках изъяли более 30 литров настойки боярышника

ВОРОНЕЖ, 9 янв — РИА Новости. Роспотребнадзор в ходе внеплановых проверок оборота спиртосодержащих жидкостей в Липецкой области изъял из розничной продажи более 30 литров настойки боярышника, сообщает в понедельник региональное управление ведомства.
"Снята с реализации 31 партия спиртосодержащей продукции объемом 1450,5 литров, в том числе непищевой 1306,5. Так, снята с реализации спиртосодержащая непищевая продукция… — тоники "Медовый", "Хлебный", лосьоны "Вита-септ", "Огуречный", настойка "Боярышника" общим объемом 30,4 литра", — говорится в сообщении.
"Не соответствовали требованиям 3 пробы — одна проба энергетического напитка по массовой концентрации титруемых кислот и две пробы незамерзающей стеклоомывающей жидкости по массовой концентрации метанола", — отмечает управление ведомства.
В Тульской области накануне, по данным местного управления Роспотребнадзора, было обнаружено свыше 40 литров лосьона "Целебная сила природы" с содержанием спирта не более 75%. Продукция была изготовлена в Москве и реализовывалась в торговой организации города Донской. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, на продукцию наложен арест.