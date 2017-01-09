Источник: пролетевший над Архангельском метеорит не мог вызвать разрушений

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Метеорит, который пролетел над Архангельской областью, сгорел в плотных слоях атмосферы и не мог привести к разрушениям на Земле, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее представитель Пулковской астрономической обсерватории сообщал РИА Новости, что полет болида в субботу зафиксировали очевидцы в Онежском районе Архангельской области.

"Метеорит сгорел в плотных слоях атмосферы, поэтому никаких разрушений на Земле не было и быть не может", — сказал собеседник агентства.

Метеорит – это тело космического происхождения, упавшее на Землю из межпланетного пространства. Метеором называют вспышку, свечение, появляющееся в небе при сгорании или разрушении метеоритов в атмосфере. Болид — очень яркий метеор, за которым тянется дымный хвост.