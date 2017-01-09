Суд взыскал с бывших руководителей Витас банка 3,3 миллиарда рублей

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов привлек к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров и совладельцев признанного в 2012 году банкротом Витас банка, взыскав с них солидарно более 3,3 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.

В число привлеченных к субсидиарной ответственности лиц вошли бывшие председатели правления банка Сергей Сергеев и Наталья Городкова, директор махачкалинского филиала банка Иса Маадинов, а также участники банка – Василий Баринов, Наталья Сереженькина, Андрей Куриленко и ООО "Миропак Групп".

Как сообщил в суде представитель Центробанка, при анализе документов Витас банка "было установлено, что платить кредиторам просто нечем", своих активов у банка не было, однако его руководство деньги кредиторов отдавало под кредиты, покупало займы на миллиарды рублей". Он также отметил, что все эти операции проводились банком без составления кредитных досье, с грубыми нарушениями российского законодательства.

Суд установил, что в банке существовала практика оформления кредитов в форме "овердрафт" на физических лиц без их ведома, по фиктивным договорам, которые от имени банка подписывал директор махачкалинского филиала Маадинов. Суд счел доказанным совершение ответчиками неразумных и недобросовестных действий (бездействия), повлекших банкротство банка.

Так, отмечается в судебном акте, доказан факт непередачи Городковой документов банка временной администрации и конкурсному управляющему, доказан факт непринятия Сергеевым и Городковой необходимых мер по предупреждению банкротства и финансовому оздоровлению, доказан факт совершения Городковой с одобрения общего собрания участников сделки по выводу активов в размере более 995 миллионов рублей.

Арбитраж Москвы в августе 2012 года по заявлению ЦБ РФ признал Витас банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство. Как установила назначенная Центробанком временная администрация, стоимость активов банка на дату отзыва лицензии составляла более 3,9 миллиарда рублей, а размер его обязательств – более 4,3 миллиарда рублей. Банк России отозвал лицензию у Витас банка, замыкавшего четвертую сотню банков РФ по размеру активов, с 29 июня 2012 года. Сообщалось, что одним из акционеров банка являлся экс-депутат Госдумы и предприниматель Артем Тарасов, который приобрел известность в конце 80-х годов как первый легальный советский миллионер.