В Иркутске суд оставил под арестом двух фигурантов дела о "Боярышнике"

ИРКУТСК, 9 янв – РИА Новости. Иркутский областной суд в понедельник оставил под арестом двух фигурантов уголовного дела о массовом отравлении спиртосодержащим средством "Боярышник", сообщил представитель пресс-службы управления СК России по региону.

"Двое фигурантов обжаловали меру пресечения в виде заключения под стражу. Ранее принятые решения Ленинского районного суда оставлены без изменений", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении одного из продавцов "Боярышника" Ленинский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства об аресте, женщина находится под подпиской о невыезде.

"Апелляционное представление прокуратуры Иркутской области, поступившее на данное решение, оставлено без удовлетворения", — пояснил представитель пресс-службы.

По уголовному делу об отравлениях контрафактным "Боярышником", жертвами которого стали 76 человек, в настоящее время проходят более 20 человек. Среди них поставщики спиртосодержащей продукции, индивидуальные предприниматели, продавцы, водители.