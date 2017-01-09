"Мегафон" возобновил работу сервисов после аварии в ЦОДе из-за морозов
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. "Мегафон" восстановил работу сервисов, которые были недоступны из-за неполадок в центре обработке данных (ЦОДе) вследствие сильных морозов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы компании Юлия Дорохина.
Ранее абоненты оператора начали жаловаться в соцсетях на то, что испытывают сложности при работе с рядом сервисов "Мегафона" — например, "Мультифоном", "МегафонТВ", банковской картой Мегафон.Банка, а также при попытках зайти на сайт оператора и в "личный кабинет".
По словам Дорохиной, 7 января из-за аномальных холодов в столичном регионе вышла из строя система охлаждения центра обработки данных "Мегафона", что отразилось на некорректной работе некоторых услуг. "Сейчас все они работают в нормальном режиме", — заверила Дорохина.
Московские морозы
Новый год в столичном регионе начался с погодных рекордов. В субботу из-за сильных морозов в Москве был объявлен "оранжевый" уровень опасности.
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