В Красноярске подросток погиб от удара током, катаясь с горки

КРАСНОЯРСК, 9 янв — РИА Новости. Следователи возбудили дело после гибели подростка от удара током при катании с горки в Красноярске, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю.

Как рассказали в ведомстве, шестеро детей в возрасте 12-15 лет, ничего не сообщив взрослым, катались с горы, рядом с которой проходили провода ЛЭП. Из-за снежной насыпи провод, который находился на высоте около 2 метров от земли, оказался ближе к поверхности, 15-летний подросток неосторожно дотронулся до него и получил удар током.

Дети позвали на помощь взрослых, которые попытались спасти ребенка и вызвали скорую, однако врачи констатировали смерть несовершеннолетнего.

В СК отметили, что трагедия произошла на месте, куда свозили снег из разных районов города, эта площадка специально для этого предназначена. Следователи опрашивают должностных лиц, изучают документы в организации, которая вывозила снег. Назначена судебно-медицинская экспертиза тела погибшего. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "причинение смерти по неосторожности", продолжается.