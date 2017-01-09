В Чувашии двух врачей будут судить из-за смерти пациента

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 янв — РИА Новости. Два врача предстанут перед судом в Чебоксарах по обвинению в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей после смерти пациента, которого они отказались госпитализировать, сообщает в понедельник управление СК по республике.

По версии следствия, 26 июля 2015 года в Чебоксарах 36-летний хирург "по результатам осмотра 34-летнего пациента, доставленного в больницу бригадой скорой медицинской помощи, недооценил тяжесть его состояния… не провел обязательные к исполнению диагностические мероприятия и необходимые исследования, чтобы правильно поставить ему диагноз". В то же время, отмечает управление СК, "имевшиеся признаки свидетельствовали о возможном ухудшении состояния здоровья больного из-за острого панкреатита".

"Вместо этого врач провел неадекватные тяжести состояния пациента лечебные мероприятия (анальгетики, спазмолитики) в приемно-диагностическом отделении больницы, тогда как больные не только с установленным диагнозом, но и с подозрением на острый панкреатит должны быть экстренно госпитализированы в хирургическое отделение, в чем, однако, пациенту было отказано", — говорится в сообщении.

По материалам дела, состояние больного, вернувшегося домой не улучшалось, и его супруга вновь вызвала скорую помощь. Врач скорой медицинской помощи также не принял мер по его экстренной госпитализации, уточняют следователи.

"Таким образом, из-за ненадлежащего исполнения обвиняемыми своих профессиональных обязанностей потерпевший не был экстренно госпитализирован для установления правильного диагноза и оказания соответствующей медицинской помощи, в результате чего утром 29 июля 2015 года он скончался у себя дома от крупноочагового геморрагически-жирового панкреонекроза с осложнениями", — отмечает управление СК.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, и уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу, добавляет следственное управление.