В Татарстане задержали группу, занимавшуюся сбытом синтетических наркотиков

КАЗАНЬ, 9 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Полицейские в Набережных Челнах задержали семерых предполагаемых участников организованной группы, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков, изъяты более 2 килограммов наркотиков, сообщает МВД по Татарстану.

"С сентября по декабрь 2016 года оперативники задержали пятерых участников группы, которые осуществляли оптовый сбыт и закладки наркотических веществ. У них было изъято более 560 граммов наркотиков. В конце декабря задержаны еще двое закладчиков", — говорится в сообщении.

По информации МВД, задержанные в конце декабря закладчики – жители Казани 20 и 21 года – регулярно ездили в Набережные Челны и привозили в Казань наркотики, которые сбывали бесконтактным способом. После получения очередной партии наркотиков по дороге в Казань на трассе М-7 они были остановлены полицейскими. В ходе личного досмотра, а также в автомашине и тайниках, оперативники обнаружили и изъяли более 1,5 килограмма наркотиков.

В настоящее время все семеро участников группы задержаны и по решению суда заключены под стражу. Решается вопрос об объединении возбужденных уголовных дел в одно производство.